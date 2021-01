Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul rapper american Snoop Dogg s-a filmat in timp ce asculta o manea cantata de Florin Salam. Snoop Dogg a postat un clip video, pe Instagram, in timp ce asculta maneaua „Acum dupa pandemie”, lansata de Florin Salam in vara anului 2020. Postarea a adunat in scurt timp peste jumatate de milion și…

- Dani Mocanu, schimbare radicala de ultima ora! Mai renunța sau nu manelistul la muzica? Anunțul facut de catre ”Regele Vizualizarilor” in urma cu puțin timp pe rețelele de socializare! Fanii au ramas fara cuvinte!

- In urma perchezițiilor de miercuri dimineața, manelistul Dani Mocanu a fost dus la audieri la IPJ Argeș in dosarul in care este anchetat pentru maltratarea animalelor. In cursul dimineții, dupa perchezițiile de la locuința sa, Dani Mocanu a publicat pe pagina sa de Facebook un video cu momentul in care…

- Un profesor al Universitații de Medicina „Carol Davila” din Capitala a fost filmat in timp ce iși jignea studenții, adresandu-le cuvinte dure. Conducerea Universitații susține ca filmarea este reala, insa incidentul este unul izolat, iar cadrul didactic a fost deja retras din funcție.

- In urma cu doar cateva zile, Brigitte și-a luat toți admiratorii de pe rețelele de socializare prin suprindere, dupa ce a anunțat ca-și va face o noua intervenție la nivelul feței. Astazi, faimoasa femeie de afaceri i-a lasat muți de uimire prin prima apariție dupa procedura respectiva. Iata care a…