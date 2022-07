Stiri pe aceeasi tema

- Giovana a intrat foarte hotarata in casa Mireasa și a știut ceea ce vrea de la inceput. Tanara de numai 21 de ani nu s-a simțit prea confortabil la inceputul sezonului, dar pe parcurs s-a mai domolit și a inceput sa trateze lucrurile cu mai multa atenție.

- Ultima saptamana din competitia Mireasa, inainte de marea finala a sezonului cinci, difuzata luni, 18 iulie, de la 14:00, la Antena 1, le-a oferit cuplurilor aflate in cursa pentru marele premiu, la fel ca si in sezoanele trecute, posibilitatea de a petrece timp impreuna si de a se cunoaste mai bine,…

- Giovana și Ion Șaluescu au avut parte de cateva replici dure in platoul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, dupa ce concurenta a explicat motivul pentru care mai pastreaza pozele cu conținut explicit in telefonul sau. De asemenea, tanara a dezvaluit ce relație avea cu barbatul alaturi de care Sese…

- Giovana și Sese trec prin tensiuni mari, dar la fel de repede le trece și par sa se impace la secunda, dupa o cearta furtunoasa. Tanara este extrem de vulcanica și i-a adresat cuvinte dure atat iubitului ei, cat și doamnei Dana, care a intervenit in discuție.

- Sese și Giovana se confrunta cu noi probleme in cuplu. Concurentul și-a exprimat supararea in privința tatuajului pe care iubita sa il are cu inițiala unui fost iubit. Iata ce discuție aprinsa au avut cei doi.

- Sese și Giovana au avut parte de o noapte de pomina dupa ce s-au logodit. Se pare ca cei doi au deranjat vecinii cu galagia din camera lor, iar „reclamațiile” oamenilor nu au intarziat sa apara. Iata cum au petrecut dupa cel mai important eveniment din viața lor și care este motivul pentru care mama…

- Giovana și Sese au avut parte de o ieșire la mare, momentul propice pentru ca Sese sa-și ceara iubita in casatorie. Dupa o masa pe plaja și clipe de relaxare, cei doi au mers la o petrecere pe iaht.

- Elena și Ina au dat uitarii conflictul cu Giovana, insa au gasit un nou subiect de discuție. Camerele au surprins o conversație despre Aron intre cele doua. Iata ce sentimente o incearca pe Elena.