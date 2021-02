Reacția Germaniei față de amenințările Kremlinului privind ruperea relațiilor cu UE: "Este de neînțeles" Ministerul Afacerilor Externe german a transmis vineri ca amenințarea Moscovei privind ruperea relațiilor cu UE este&"deconcertanta&" și &"de neînțeles&", informeaza Reuters.



"Aceste declarații sunt cu-adevarat deconcertante și de neînțeles&", a comentat purtatoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei. La rândul sau, purtatorul de cuvânt al guvernului Steffen Seibert a adaugat: &"Nu pot decât sa întaresc aceste afirmații&".



Purtatoarea de cuvânt a Ministerului de Externe a mai indicat faptul ca șeful diplomației… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

