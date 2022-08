Stiri pe aceeasi tema

- Dupa final de sezon la „Neatza cu Razvan și Dani”, Dani Oțil și soția lui au plecat intr-o vacanța mult așteptata pe Coasta de Azur, in Franța. Nu a trecut mult pana au aparut criticile și rautațile in mediul online cu privire la vacanța moderatorului TV, iar el a decis sa transmita un mesaj tranșant…

- Dani Oțil a termnat un alt sezon al matinalului ”Neatza cu Razvan și Dani” și a decis sa profite de zilele libere intr-o vacanța de vis, alaturi de soția lui, Gabriela Prisacariu. Modelul a dezvaluit destinația de lux pe care au ales-o de data aceasta.

- Andra a anunțat intr-o postare pe rețelele de socializare ca a plecat cu copiii in vacanța. Celebra cantareața nu e insoțita și de Catalin Maruța, soțul ei. Prezentatorul nu a intrat inca in concediu la Pro TV, emisiunea lui inca e difuzata pe post, așa ca nu poate lipsi. Nu și-a insoțit soția și copiii,…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi au impreuna un baiețel. In ediția din aceasta dimineața de la Neatza cu Razvan și Dani, prezentatorul TV a fost cel care a dezvaluit ca a avut o discuție mai aprinsa cu soția lui, asta dupa ce s-au uitat la serial.

- Oana Roman și Marius Elisei traverseaza din nu o perioada cu probleme de cuplu. Cei doi au divorțat, insa la scurt timp dupa ce au semnat actele, au decis sa iși mai dea o șansa. Pana acum, totul a mers perfect, insa, zilele trecute vedeta a marturisit ca exista anumite discuții in familia lor. „Eu…

- Dani Oțil a spus in emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” motivul pentru care nu va putea sa iși ia fiul in vacanța. Prezentatorul incearca de cateva luni bune sa-i faca pașaport micuțului.Viața matinalului de la Antena 1 s-a schimbat complet din momentul in care a venit pe lume Luca Tiago, fiul sau…

- Gabriela Prisacariu l-a dat de gol pe soțul ei in fața fanilor. Prezentatorul de la Antena 1 a facut o greșeala pe care partenera sa de viața a trebuit sa o aduca in prim-plan. Vedetele au facut un schimb de replici care i-au amuzat copios pe cei care ii iubesc și ii urmaresc in mediul […] The post…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au devenit parinți in urma cu aproximativ un an, iar de atunci viața lor s-a schimbat radical. Ei bine, printre numeroasele glume din program, prezentatorul TV nu ezita sa nu vorbeasca și despre acest aspect, inclusiv despre ceea ce inseamna rolul de tata. Iata ce mesaj…