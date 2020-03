Reacţia Gabrielei Firea, după ce a fost atacată de un ONG de mediu: "Interesul poartă fesul! S-au discreditat complet!" "Oameni buni, cititi si veti ramane siderati! Numai la noi se poate intampla asa ceva!! Un ONG de mediu ia apararea tuturor posibililor poluatori care ar fi putut produce accidentul ecologic de duminica spre luni!! Nicio tresarire de dubiu! Nicio urma de indoiala! In timp ce bucurestenii din sectorul 1 se plang de mirosul urat degajat de groapa de gunoi de la Chiajna - Rudeni (mii de reclamatii), bucurestenii din sectorul 4 resimt acut mirosul intepator de la groapa de gunoi de la Vidra, bucurestenii de pe langa unitatile industriale care ard deseuri si cei din zona CET-urilor, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

