Reacția Gabrielei Firea despre drogurile în școli Gabriela Firea reacționeaza in scandalul drogurilor in școlile din Romania. Ministrul Familiei de parere ca subiectul este unul greu și dureros, insa extrem de real și necesita atenție ridicata imediata. „Viitorul copiilor noștri este, de fapt, viitorul tuturor, viitorul societații in general. Educația copiilor noștri trebuie sa fie prioritatea tuturor: autoritați, cadre didactice și parinți. Am spus cat se poate de clar ca trebuie sa fim cu toții realiști și sa nu inchidem ochii la niciuna dintre problemele societații. De exemplu, subiectul sensibil al consumului de substanțe interzise in școli.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

