- Belgia - Portugalia 1-0 ar putea consemna ultima apariție al lui Cristiano Ronaldo la un Campionat European. Tristețea l-a cuprins pe cel mai valoros lusitan la finalul meciului. Acesta nu și-a putut ascunde dezamagirea cauzata de eliminarea de la EURO. Belgia a invins Portugalia, scor 1-0, și s-a…

- Președintele PNL, Daniel Buda, li primarul Emil Boc (n.red. cel care conduce de fapt PNL Cluj), l-au felicitat pe primarul Dorin Lojigan, ales in funcția de președinte al PNL Campia Turzii. ”Municipiul Campia Turzii este și un exemplu in ceea ce privește fructificarea fondurilor europene puse la…

- Cristiano Ronaldo, Paul Pogba și mai nou, Manuel Locatelli, au fost protagoniștii unor scene mai puțin obișnuite la conferințele de presa de la EURO 2020. Starul portughez a inițiat acțiunea care a fost preluata și de alte persoane publice, dupa ce a indepartat din fața sa o cunoscuta bautura racoritoare,…

- Echipa Juventus Torino a invins sambata seara cu scorul de 3-2 pe Inter Milano, liderul la zi, in penultima etapa a sezonului din Serie A, rezultat care da sperante torinezilor ca ar putea prinde podiumul la final de campionat. Cristiano Ronaldo a deschis scorul pentru gazde in minutul 24, Romelul…

- Reacția premierului Cițu dupa eliminarea maștilor in aer liber: „A fost WOW. Urmeaza 1 iunie” Primul ministru Florin Cițu a povestit, pe pagina sa de pe o rețea de socializare, cum a fost in prima zi fara masca in spații deschise, spunand ca a facut o plimbare la prima ora sa bea cafea și a fost „wow”.…

- În vârsta de 19 ani, Radu Dragușin a primit o veste mare de curând: și-a prelungit contractul cu Juventus. Internaționalul român a povestit ce sfaturi a primit de la Cristiano Ronaldo și ceilalți coechipieri de la campioana Italiei. "Sunt foarte fericit, familia…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani), superstarul celor de la Juventus, e criticat aspru in Italia pentru reacția avuta dupa meciul Juventus - Genoa 3-1, cand a reacționat nervos atat in teren, cat și in vestiarul „Batranei Doamne”. Jurnaliștii italieni nu-l menajeaza sub nicio forma pe Cristiano Ronaldo,…