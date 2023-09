Stiri pe aceeasi tema

- Romania a caștigat meciul cu Kosovo, cu scorul de 2-0. Meciul Romania – Kosovo de pe Arena Naționala a fost intrerupt de arbitrul de centru circa trei sferturi de ora, din cauza fumigenelor și a mesajelor de pe bannere. Partida a avut loc in preliminariile Euro 2024. Fanii au aruncat in minutul 18 cu…

