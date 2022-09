Stiri pe aceeasi tema

- Fosta jucatoare a echipei PSG, Aminata Diallo, a fost retinuta, vineri dimineata, in cadrul anchetei cu privire la agresarea fostei sale colege, Kheira Hamraoui, a anuntat Parchetul din Versailles, potrivit AFP. Diallo, fara club de cand nu mai are contract cu PSG, a mai fost retinuta o data in acest…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, considera ca totul ce s-a intamplat ieri in fața Procuraturii Anticorupție cu mama sa este organizat de președinta Maia Sandu. „Ea spune ca este un „circ”. Adica, cand mama cuiva este jignita, acesta este un „circ” și poți rade. Nu, Maia Sandu, acesta nu este un circ.…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, considera ca totul ce s-a intamplat ieri in fața Procuraturii Anticorupție cu mama sa este organizat de președinta Maia Sandu. „Ea spune ca este un „circ”. Adica, cand mama cuiva este jignita, acesta este un „circ” și poți rade. Nu, Maia Sandu, acesta nu este un circ.…

- Detalii infioratoare au iesit la iveala in timpul anchetei crimei din Bascov, in care o familie a fost ucisa aproape in intregime. Singurul supravietuitor, un barbat nu se afla acasa in momentul socantului incident. The post Detalii infioratoare despre crima multipla din Bascov: Cele cinci victime au…

- Dani Coman, președintele lui FC Hermannstadt, a facut un apel catre autoritațile din Sibiu, cerand ajutor financiar pentru a scoate echipa din criza. Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la CS Universitatea Craiova, a avut o rabufnire la adresa formațiilor susținute financiar de autoritațile locale,…

- Inter d'Escaldes și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, in manșa decisiva a turului 2 preliminar din Conference League, dar clujenii merg mai departe in competiție grație victoriei cu 3-0 din tur. Marius Bilașco, directorul departamentului de scouting, a oferit primele impresii dupa partida. CFR s-a facut…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat atacul de luni asupra centrului comercial din orașul Kremenchuk drept „unul dintre cele mai indraznețe acte teroriste din istoria Europei”, informeaza CNN . Liderul Kiev a punctat ca, prin aceasta lovitura aeriana intenționata, statul rus „a devenit…

- Reactia politiei fata de patrunderea unui atacator intr-o scoala, la Uvalde, in care a ucis 19 copii si doi profesori, la 24 mai, a fost un ”eșec absolut”, iar agentii au asteptat o cheie care ”nu era necesara”, denunta marti un reprezentant al securitatii publice din Texas, relateaza AFP. Fii…