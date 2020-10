Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA cer ridicarea imunitații parlamentare a deputatului Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatații in Guvernul Ponta, pentru a putea fi cercetat intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influența și luare de mita.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a primit, prin sistemul RAPEX, trei alerte pentru masti neconforme aflate pe piata, emise de autoritatile din Luxemburg, Italia si Letonia, a scris, pe Facebook, Paul Anghel, director general in cadrul institutiei. “Alerta RAPEX emisa de Luxemburg:…

- Deputatul PNL Florin Roman anunța ca iși retrage semnatura de pe inițiativa PSD care ingradește liberul acces la informațiile de interes public. Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat vineri dimineața, pe Facebook, ca a solicitat retragerea semnaturii sale de pe inițiativa legislativa a PSD…

- Liderul pro Romania, Victor Ponta, susține ca partidul pe care il conduce va aduce 25 de voturi la moțiunea de cenzura de azi, deși are doar 24 de parlamentari. Ponta a scris pe pagina sa de Facebook ca l-ar fi convins pe senatorul PSD Eugen Teodorovici sa voteze moțiunea de cenzura, chiar daca acesta…

- Studenții din Romania sunt nemulțumiți de faptul ca Guvernul Orban nu a impus norme clare pentru deschiderea anului universitar. „Odata cu publicarea proiectului de Ordin de Ministru al Sanatații care reglementeaza o serie de scenarii la nivel local pentru mediul preuniversitar și masuri pentru diminuarea…

- Ministrul ungar de externe iși petrece in aceasta vara aparent febril, trebuie doar sa vizitați pagina sa de Facebook, scriu jurnaliștii atlatszo.hu, pentru a va asigura: intr-un mediu de birou, intr-un costum, cu un telefon mobil in mana, a discutat situația din Minsk cu straini de rang inalt, politicieni…