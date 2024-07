Reactia fostului ministru al mediului dupa ce o fata a fost atacata de urs. Este o tragedie care putea fi evitata“

Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu este acuzat ca ar fi folosit un cont secret pe platforma globala de dating „Tinder”, potrivit dezvaluirilor partenerei sale de viața, Laura Ștefanuț. Menționam ca Vlad Voiculescu a fost acuzat de DNA pentru abuz in serviciu in cadrul Dosarului Vaccinurilor. Laura Ștefanuț a spus ca se…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis marti mandate de arestare impotriva fostului ministru rus al apararii Serghei Soigu si impotriva sefului Statului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, pentru presupuse crime comise de armata rusa impotriva civililor in timpul invaziei in Ucraina,…

- Ema Karter vorbește despre gestul pe care l-a facut pentru iubita fostului partener. Ce i-a cerut barbatul. Reacția pe care a avut-o blondina la solicitarea barbatului, dar și despre relațiile internaționale pe care aceasta le are.

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, chestorul Mihai Rus, a fost retinut luni, 17 iunie, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Cluj, pentru complicitate la abuz in serviciu si fals in declaratii, in dosarul in care luni au avut loc perchezitii. Alaturi de el au fost retinuti seful…

- Rus, nepot al fostului ministru de Interne Ioan Rus, a fost prins conducand cu viteza de 110 kilometri pe ora pe un tronson unde limita este de 50 de kilometri pe ora si, in urma unei intelegeri cu ceilalti suspecti, ar fi declarat ca o alta persoana se afla la volan, pentru a nu fi sanctionat.Mai precis…

- Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, reacționeaza, duminica, la discursul devenit viral al șefei de promoție a Colegiului Mihai Viteazu din Ineu. El apreciaza ca discursul „nu este decat un teribilism al unui copil deștept, dar care inca nu a ințeles care e rolul școlii - asa imperfecta cum este…

- Imagini șocante surprinse, marți dimineața, la Campia Turzii. O autospeciala pentru stingerea incendiilor, cu semnalele acustice și luminoase in funcțiune, a fost vazuta traversand riscant trecerea la nivel cu calea ferata.

- Tragedie evitata la limita pe calea ferata. Un pompier care conducea o autospeciala a fost la un pas sa fie lovit de tren. Acum, șoferul este cercetat disciplinar. Un barbat a filmat momentul in care șoferul autospecialei forțeaza calea ferata și trece la limita prin fața trenului care venea. Șoferul…