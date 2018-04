Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de extradare a lui Alexander Adamescu, luata de judecatorii britanici, este o hotarare gresita si profund nedreapta si va fi atacata cu apel de catre avocatii fiului lui Dan Adamescu, anunta famila Adamescu, prin intermediul unui comunicat de presa.

- Decizia a fost pronuntata de sectia a V-a Civila a Tribunalului Bucuresti. Una dintre afacerile de zeci de milioane de euro anual a familiei Adamescu este Unirea Shopping Center. Directia Nationala Anticoruptie a anuntat joi ca Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat in Marea Britanie,…

- O instanta din Londra a dispus pe 2 martie 2018 inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestarea preventiva in cazul lui Alexander Adamescu, potrivit unor noi precizari facute de DNA. "In data de 23 martie, instanta britanica a analizat cererea inculpatului Adamescu Bogdan Alexander de…

- Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanta londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de...

- Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanta londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, anunta Libertatea.ro, citand surse judiciare.

- Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanta londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, anunta Libertatea.ro, citand surse judiciare. Conform sursei…

- Necazurile par sa nu se mai termine pentru “Regele veiozelor”. Dupa ce a fost condamnat la 23 de ani de inchisoare pentru uciderea polițistului Gheorghe Ionescu, Abdullah Ataș și-a pierdut toata averea, iar afacerile lui urmeaza sa fie executate de 19 banci, pentru o datorie de patru milioane de euro,…