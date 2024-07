Moartea Ileanei Stana Ionescu a starnit multa durere in sufletul familiei, fanilor, dar mai ales apropiaților ei. Alexandra Velniciuc a transmis un mesaj emoționant dupa ce a primit vestea trecerii in neființa a actriței, care a fost un etalon in cariera pentru ea. Iata cat de speciala era relația celor doua.