Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, in urma cu puțin timp, Emanuel Badica, tanarul in varsta de 19 ani, care a fost injunghiat in urma cu doua zile in Gradina Botanica din Craiova, s-a trezit din coma profunda in care se afla. Care au fost primele cuvinte ale baiatului și ce le-a spus acesta cadrelor medicale.…

- Mama lui Emi, tanarul care a fost injunghiat de adolescentul in varsta de 17 ani, in urma cu doua zile, in Gradina Botanica din Craiova, a facut primele declarații, in exclusivitate la Acces Direct! Ce spune femeia despre incidentul șocant in care fiul ei era sa iși piarda viața.

- Inca un atac sangeros a șocat Romania! Dupa tragedia de la Gradina Botanica din Craiova, un alt tanar de 17 ani a fost injunghiat pe strada, din senin, de doi agresori. Acesta a ajuns de urgența la spital, unde medicii i-au trata ranile. Atacul se aseamana cu cel de la Gradina Botanica din Craiova.

- Foarte mulți craioveni s-au adunat joi, in fața Centrului de Transfuzii, pentru a-l ajuta pe tanarul aflat in stare critica, dupa ce a fost injunghiat in Gradina Botanica, impreuna cu prietena lui de 14 ani, care a fost ucisa. Aceștia vor sa doneze sange, dupa ce apropiații baiatului au cerut ajutorul…

- Ucigașul de la Gradina Botanica din Craiova a fost arestatTanarul de 17 ani, care a injunghiat o fata de 14 ani și un baiat de 19 ani, in Gradina Botanica din Craiova, ucigand minora, a fost arestat, miercuri seara, anunța Mediafax. CITESTE SI Marcel Ciolacu i-a amintit de Visa Waiver ambasadoarei…

- Baiatul care a injunghiat doi tineri la Craiova in gradina Botanica a fost arestat pentru 30 de zile pentru omor si tentativa de omor.Atacul sangeros a avut loc in plina zi, in jurul orei 16, intr-una dintre cele mai frecventate zone ale Craiovei. Cei doi adolescenti iesisera la alergat in Gradina Botanica.…

- Tanarul injunghiat la Gradina Botanica din Craiova este in operație de mai bine de 4 ore, iar starea lui este critica, fiind susținut cu ajutorul aparatelor de terapie intensiva. El a pierdut peste 4 litri de sange, spun medicii.

- Un atac sangeros caruia i-au cazut victime o fata de 14 ani și un tanar de 19 de ani s-a petrecut in Gradina Botanica din Craiova. Adolescenta a murit la scurt timp de la incident. Se pare ca aceasta este fiica unui polițist.