Reacția DSP în cazul medicului din Spitalul Militar, confirmat cu coronavirus Jandarmii și polițiștii buzoieni au intervenit, sambata seara, pentru a convinge un medic din București infectat cu noul coronavirus sa accepte internarea in spital, dupa ce acesta refuzase inițial. El invoca faptul ca poate fi tratat și la domiciliu, fiind asimptomatic. In cazul medicului de 37 de ani de la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central din București fusese impusa izolarea la domiciliu dupa ce, prin prisma profesiei, intrase in contact cu persoane infectate. La jumatatea saptamanii, acesta a venit impreuna cu soția la Maracineni, la locuința socrilor, intre timp fiind prelucrate… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

