Stiri pe aceeasi tema

- Maria a stat 24 de ore in zona neutra. Nu a fost in casa Mireasa, dar nici nu a plecat acasa. Timpul i-a fost alocat pentru a lua o decizie in ceea ce privește viața sa. Simona Gherghe a spus ca fiecare concurent are acest drept in momentul in care se afla intr-o situație limita.

- Ieri seara s-a aflat ca Maria a parasit casa Mireasa, lasand-l pe Liviu cu un gust amar. Odata cu plecarea acesteia, relația dintre ea și acesta este pusa la grea incercare. Astfel, nu au intarziat sa apara cei care cred ca motivul plecarii ar fi chiar partenerul tinerei. Roxana, o fosta concurenta,…

- Maria de la Mireasa sezon 3 a luat decizia sa renunțe la relația sa cu Liviu, lucru pe care mama sa, doamna Ioana, i l-a cerut in mai multe randuri. La scurt timp, ea a parasit și competiția matrimoniala.

- Relația dintre Maria și Liviu se afla „pe butuci”? Radu a devenit „marul discordiei” dintre cei doi? La asta s-au gandit fanilor lor, in urma celor mai recente imagini difuzate in premiera la Mireasa, urzeala soacrelor, in care cei doi barbați și-au aruncat „sageți” chiar de fața cu ceilalți concurenți.…

- Alina și Maria s-au certat pe tereasa, dupa ce Alinei i s-a reproșat faptul ca a purtat o fusta prea scurta la dans. Atunci cand Radu a ridicat-o, concurentei i s-a vazut posteriorul, lucru care a deranjat-o pe iubita lui Liviu.

- Liviu și Maria au avut parte de tensiuni, dupa intervențiile presupusei foste iubite a tanarului. Dupa discuții, concurenții au spus ca vor sa se desparta, insa au revneit ulterior la sentimente mai bune.

- Emisia de azi a incepu cu doamna Mari, Liviu și Maria, iar acest lucru se intampla din cauza discuțiilor pe care Simona le-a avut ieri cu Liviu despre acuzațiile care i se aduc in Mireasa: Urzeala soacrelor de pe AntenaStars.

- Momente din ce in ce mai grele pentru Liviu, concurent la Mireasa, urzeala soacrelor. Cand totul parea sa fie bine intre el și iubita lui, iata ca fosta soție și-a facut apariția și i-a dat toate planurile peste cap. Dupa ce fosta lui soție a facut acuzații usturatoare cu privire la trecutul lui, astazi…