Reacția deputatului Sergiu Bîlcea după ce socrul său a sărit în aer cu Mercedesul, în parcarea unui supermarket Deputatul liberal Sergiu Bilcea se declara „șocat și indurerat” de faptul ca fostul lui socru, omul de afaceri Ioan Crișan, a murit sambata in ceea ce pare a fi un atentat cu bomba: Mercedesul pe care il conducea a sarit in aer, in momentul in care a incercat sa plece din parcarea unui supermarket Profi. „Sunt socat si indurerat de decesul fostului meu socru, bunicul copiilor mei. Chiar daca viata a facut sa nu ne vedem de mult timp, a fost un bunic apropiat si iubit de Alexandra si Vlad (copiii lui Sergiu Bilcea, n.r.), care resimt acum dureros aceasta mare pierdere. Este un moment greu pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arad: Mașina unui om de afaceri a explodat in parcarea unui supermarket FOTO: ISU Arad. O mașina a explodat în aceasta dimineața în parcarea unui supermarket din Arad, iar înauntru pompierii au gasit un barbat carbonizat. Ulterior acesta a fost identificat în…

- Explozie intr-o parcare din Arad. Autoritatile au confirmat decesul unui om de afaceri O explozie, urmata de un incendiu si soldata cu un deces a avut loc in parcarea unui supermarket din municipiul Arad, anunta autoritatile locale. Este vorba despre un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan (66…

- O explozie, urmata de un incendiu și soldata cu un deces a avut loc in parcarea unui supermarket din municipiul Arad, anunța autoritațile locale. Conform unor surse locale, este vorba de Ion Crișan, om de afaceri aradean, patronul firmei piscicole Crimatex. ISU Arad anunța ca in jurul orei 7, incidentul…

- O echipa de specialiști de la București a plecat de urgența la Arad pentru cercetari. “Conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane a dispus deplasarea, de urgenta, la fata locului, a unor specialisti din cadrul Institutului National de Criminalistica, Directiei de Investigatii Criminale, Directiei…

- Romania TV, post controlat de fugarul Sebastian Ghita, si AUR sustin ca urmeaza proteste de amploare in acest weekend in legatura cu masurile de protectie sanitara. Se adauga RESTRICȚII SUPLIMENTARE. Localitațile in care se vor aplica de vineri „Se anunta un weekend plin de proteste in tara. Facem…

- Actrita Maia Morgenstern a fost amenintata cu moartea printr-un e-mail semnat de partidul AUR. Liderul formatiunii se dezice de un astfel de mesaj, in timp ce actorii Teatrului Evreiesc de Stat sunt ingroziti si cer protectie urgenta statului roman. SRI a identificat pana acum doi suspecti, la Timis…

- Echipele Politiei Romane si specialistii pirotehnisti din cadrul Serviciului Roman de Informatii fac verificari, marti, la Scoala Americana din Capitala, unde s-a primit o amenintare cu bomba. „In urma unui email prin care s-a primit o amenintare cu bomba, Scoala Americana a alertat autoritatile. Echipele…