Liderii UE l-au condamnat dur joi pe premierul ungar, Viktor Orban, pentru legea sa impotriva promovarii homosexualitatii in randul minorilor, considerata homofoba. Premierul Luxemburgului, Xavier Bettel, l-a confruntat direct pe Orban, spunandu-i ca i-a fost greu ca barbat homosexual și ca s-a depășit "o linie roșie" in ceea ce privește legea. Controversata legislatie ungara a […]