Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unui fat a fost gasit duminica dimineata, 17 septembrie, pe o plaja din statiunea Eforie Nord.Politistii au fost sesizati printr un apel la 112, duminica dimineata, in jurul orei 09:00, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta.Un turist care se afla pe plaja…

- In urma evenimentului care a avut loc in aceasta dimineața, atunci cand autoritațile au fost semnalate cu privire la cadavrul unui bebeluș abandonat pe o plaja din Eforie Nord, Barbatul care a gasit trupul neinsuflețit al micuțului a facut marturii șocante.

- O echipa de salvare malteza a gasit vineri sute de cadavre pe o plaja din orașul libian Derna, distrus de inundații, a anunțat sambata Departamentul de Protecție Civila din Malta. "Erau probabil aproximativ 400, dar este greu de spus", a declarat Natalino Bezzina, care conduce echipa malteza, pentru…

- Trupul barbatului disparut in mare la Eforie Nord a fost adus astazi de valuri la mal pe plaja Azur din Eforie Nord. Barbatul a disparut in valuri vineri seara dupa ce ar fi salvat un barbat si un copil aflati in pericol. In aceasta diminbeata, pentru a doua zi consecutiv au fost reluate operatiunile…

- Mai multi turisti au fost protagonistii unui scandal in aceasta dimineata pe plaja din Eforie. Oamenii sunt suparati ca salvamarii nu le permit sa intre in apa, avand in vedere ca marea este agitata iar pe plaja a fost arborat steagul rosu care interzice scaldatul. La fata locului a fost solicitata…

- Scene violente au avut loc, in urma cu puțin timp, pe o cunoscuta plaja din Eforie Nord, dupa ce salavamarii au atras atentia de mai multe ori unui grup de turisti sa nu intre in marea agitata. Oamenii, nervoși, nu au facut altceva decat sa sara la bataie.