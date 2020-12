Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent se zbate intre viața și moarte, dupa ce ar fi fost impușcat de un fost ofițer de urmarire penala al Serviciului Vamal in strada. Incidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 04:10, pe strada Butucului din sectorul Botanica al capitalei, potrivit deschide.md.

- Consiliul Superior al Procurorilor exprima ingrijorari cu referire la unele afirmații lansate recent in spațiul public, care au potențialul de a afecta substanțial independența Procuraturii și considera necesar sa intervina cu precizari pentru justa informare a cetațenilor.

- Judecatorul Bogdan Marin de la Tribunalul București a murit de Covid. El este primul judecator din Romania mort in urma infectarii cu COVID-19. Magistratul avea 47 de ani și era internat la Terapie Intensiva de joi. El lucra la Secția 4 civila a Instanței. „Consiliul Superior al Magistraturii…

- Trei copii au lovit mai mulți caini legați cu sfori, care tractau bucați de lemne. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Hartiești s-au sesizat din oficiu și au inceput o ancheta dupa ce au vazut imaginile postate pe Facebook de un adult, potrivit Mediafax.Incidentul a avut loc in…

- Consiliul Superior al Procurorilor se intrunește in ședința, la aceasta ora. Pe ordinea de zi figureaza 5 subiecte, printre care și aprobarea bugetului CSP pentru anul 2021, dar și a bugetului Procuraturii Generale, precum și desemnarea caștigatorilor concursurilor demarate pentru suplinirea unor funcții…

- Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat, in ședința de astazi, caștigatorii concursurilor pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror. Este vorba despre trei procurori noi in cadrul Procuraturii municipiului Chișinau și cate un procuror in Procuratura raionului Basarabeasca și cea a raionului…

