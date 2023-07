Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, atat concurenții, cat și ispitele, au jucat adevar și provocare, moment care avea sa scoata la iveala detalii surprinzatoare din trecutul lui Iulian Clonț. Soțul Cristinei a recunoscut faptul ca a provocat un accident, iar una dintre fetele care se afla cu el in mașina a…

- Cristina Rancov, soția lui Iulian Clonț, și-a exprimat nemulțumirile in ceea ce privește unele ispite masculine din Thailanda in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune exclusiva AntenaPLAY. Iata cu cine și-ar fi dorit sa mearga la un date.

- Cristina Rancov este una dintre concurentele care a decis sa participe, alaturi de soțul, Iulian Clonț, la Insula Iubirii sezonul 7. Urmaritorii acesteia au descoperit cum arata tanara in urma cu 4 ani și un detaliu i-a surprins din plin.

- Cristina Rancov, soția lui Iulian Clonț, s-a suparat și a decis sa se retraga in camera ei, insa echipa de la Insula Iubirii și-a facut apariția la ușa ei. Marius a fost surprins cand pune o intrebare neașteptata ispitei Maria.

- Episodul din aceasta seara, din data de 30 iunie 2023, a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, le-a adus pe concurente in fața lui Radu Valcan, care le-a cerut sa aleaga cu cine vor sa mearga la date. Dupa ce au ales, Cristina a avut o reacție neașteptata și s-a retras in camera, apoi a inceput sa planga.…

- Un accident socant de circulatie a avut loc pe raza comunei Poienarii Burchii, sat Carbunaru, unde un barbat in varsta de 43 de ani in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ 101A, din direcția Poienarii Burchii catre Șirna, la un moment dat, ar fi patruns pe contrasens și a intrat in coliziune […]…

- Caporalul clasa a II-a Ionuț Alfred Toncu, de la Batalionul 1 Instrucție Olt, a murit in urma unui infarct la varsta de doar 35 de ani. Avea doi copii, doi baieți ce acum au ramas și fara parintele care le mai era aproape. Soția lui Ionuț, Cristina, a mur

- Ministerul Apararii Nationale face un apel public pentru ajutorarea a doi minori care au ramas orfani la varsta frageda. Mama lor a murit in urma cu doi ani la nasterea celui de al doilea copil, iar tatal, militar, 35 de ani, a fost rapus de un atac de cord. "O veste trista pentru noi si pentru toti…