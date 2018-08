Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti seara ca o parte dintre multinationale finanteaza protestele din Romania. Intrebat la Antena 3 cum procedeaza o parte dintre multinationalele din Romania pentru ‘a-l demoniza’, Dragnea a raspuns: ‘Finanteaza. (…) Finanteaza ‘Rezist’, finanteaza aceste…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a atacat, marti, unele companii straine, despre care spune ca se afla in spatele miscarii #rezist. Dragnea sustine ca este atacat din cauza masurilor luate si a faptului ca nu este de acord cu metodele folosite de companiile straine prin care nu platesc toate taxele.

- Vine amnistia, dar nu este penala , e fiscala: Ministerul Finanțelor pregatește o amnistie fiscala care se va aplica atat persoanelor fizice, cat și celor juridice care aveau datorii la ANAF la data de 31 decembrie 2017, iar datorii de aproximativ 100 de miliarde de lei vor fi șterse, scrie Hotnews.ro…

- Filiale PSD posteaza pe paginile lor de Facebook filme sau colaje prin care acrediteaza ideea ca huiduielile care au putut fi auzite luni seara pe Arena Nationala au vizat-o pe Simona Halep sau i-au stricat acesteia monentul de glorie.Ponta a explodat: Ii rog pe foștii mei colegi sa ștearga…

- In jur de 200.000 de oameni au participat sambata la mitingul PSD din Piata Victoriei, care s-a desfasurat sub sloganul "Vrem prosperitate, NU Securitate!". Filialele partidului au urmat instructiuni precise: participantii, care sunt adusi din toata tara, au venit imbracati in bluze albe sau in costume…

- Mitingul organizat de PSD in Piata Victoriei s-a incheiat dupa discursul sustinut de liderul social-democrat, Liviu Dragnea, coloanele de oameni parasind zona, indreptandu-se spre mijloacele de transport cu care au venit in Capitala. La plecare, liderul PSD Liviu Dragnea s-a intersectat cu cateva…

- Pe cladirea Guvernului Romaniei era proiectat cuvantul ”REZIST” cu un laser in momentul in care Liviu Dragnea, șeful PSD, ataca ”statul paralel”. Nu este clar cum a aparut proiecția pe cladirea Guvernului. Proiecția cu laser a aparut chiar cand Dragnea il acuza pe președintele Klaus Iohannis ca are…

- Liviu Dragnea l-a numit din nou „șobolan” pe Victor Ponta, dupa ce fostul premier a acuzat miercuri ca Fondul Suveran reprezinta „o idee impusa lui Liviu Dragnea de catre un grup de afaceri din Israel și Rusia”.