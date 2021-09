Reacția Comisiei Europene privind cazul jurnaliștilor și activistului de mediu bătuți crunt în pădure Șefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania a reacționat cu privire la atacul mafiot de joi seara, dintr-o padure din Suceava. Este inadmisibil sa fii atacat in timp ce iți faci meseria, iar autoritațile nationale trebuie sa ia toate masurile necesare pentru protejarea libertații presei, a declarat Ramona Chiriac. „Am luat la cunostinta cu ingrijorare de informația aparuta in presa, potrivit careia doi jurnalisti si un activist de mediu au fost agresati intr-o padure din județul Suceava in timp ce isi faceau meseria. Este inadmisibil sa fii atacat in timp ce iți faci meseria. Informatiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, a declarat, in cazul activistului de mediu și al jurnaliștilor batuți ieri dupa-amiaza de 20 de persoane, ca este inadmisibil sa fii atacat in timp ce iți faci meseria, iar autoritațile nationale trebuie sa ia toate masurile necesare…

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, afirma ca autoritatile nationale trebuie sa ia toate masurile necesare pentru protejarea libertatii presei, anunța Agerpres. "Am luat la cunostinta cu ingrijorare de informatia aparuta in presa, potrivit careia doi jurnalisti…

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, afirma ca autoritatile nationale trebuie sa ia toate masurile necesare pentru protejarea libertatii presei. "Am luat la cunostinta cu ingrijorare de informatia aparuta in presa, potrivit careia doi jurnalisti si un activist de mediu au…

- Șefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania a reacționat cu privire la atacul mafiot de joi seara, dintr-o padure din Suceava. Este inadmisibil sa fii atacat in timp ce iți faci meseria, iar autoritațile nationale trebuie sa ia toate masurile necesare pentru protejarea libertații presei, a declarat…

- Doi jurnalisti si un activist de mediu, care filmau un documentar despre taierile ilegale de paduri din Romania, au fost batuti de aproximativ 20 de persoane intr-o padure din Suceava. ”Regizorul si jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar international despre taierile ilegale de paduri…

- Ar fi de dorit ca liderii europeni sa dea dovada de mai mult curaj si sa deschida cu adevarat dezbaterea despre mult-discutata autonomie strategica a Europei, chiar daca in randul statelor membre nu va aparea prea curand consensul. Astazi, doamna Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene,…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cerut joi, la reuniunea Consiliului European, accelerarea campaniei de vaccinare in Uniunea Europeana. Pana in prezent, 60% din populația UE a facut cel puțin o doza de vaccin. „Le-am prezentat liderilor politici situatia furnizarii vaccinurilor…

- In programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2021, președintele Ursula von der Leyen va prezenta pana la data de 14 iunie 2021 in cadrului Acordului verde european o serie de inițiative și proiecte legislative privind schimbarile climatice care vor schimba complet agenda țarilor din Uniunea Europeana.…