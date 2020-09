Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Codruța Filip care a fost angajata fara concurs pe un post de consilier debutant in Ministerul Sanatații a scris, vineri, pe Facebook ca a fost angajata legal in instituție pe o perioada determinata și ca in cerințele postului nu erau cerute studii medicale, ci unele sociale. Tot vineri,…

- Mai multi medici l-au ironizat pe Ministrul Sanatatii in mediul online cand au aflat ca proaspata angajata va fi cea care va monitoriza spitalele regionale din Romania. Codruta Elena Filip, in varsta de 24 de ani, a fost angajata ca si consilier debutant la Ministerul Sanatatii in urma unui interviu.…