- Colegiul Medicilor din Romania a exprimat mai multe nemultumiri legate de noul contract-cadru propus de autoritatile sanitare si solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sa prezinte clar si imediat informatiile care au stat la baza elaborarii documentului care reglementeaza relatia dintre furnizorii…

- ”Atat timp cat in 30 de ani nu s-a investit nimic sau aproape nimic in acest domeniu al cailor ferate, asta duce la o degradare a acestui sistem feroviar, fie ca vorbim de infrastructura, fie ca vorbim de lucrurile care tin de garniturile de tren. Lucrurile acestea au dus inclusiv la inchiderea marii…

- Romania trebuie sa reduca deficitul de cont curent si deficitul balantei comerciale pentru o crestere a ratingului de tara, a aratat, sambata, ministrul Finantelor, Adrian Caciu.Reactia ministrului vine dupa ce agentia de rating Fitch a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei…

- Numai in ultimii 6 ani, valoarea consumului trimestrial de medicamente necondiționate a crescut cu 50%. Principalele creșteri le-au inregistrat citostaticele și antidiabeticele orale, iar presiunea pe bugetele de sanatate este din ce in ce mai mare. In acest context, una dintre soluții o reprezinta…

- ​Vaccinul impotriva HPV ar urma sa fie compensat in premiera in Romania pentru femeile cu varsta intre 18 și 45 de ani, in condițiile in care țara noastra are, in prezent, doar un program gratuit de vaccinare pentru fete și adolescente cu varsta intre 11 și 18 ani. Anunțul a fost facut de ministrul…

- Asta in condițiile in care peste 2.000 de posturi sunt neocupate, iar cele mai recente date statistice arata ca in ultimii ani 4.000 de doctori de familie au plecat in strainatate pentru salarii și condiții mai bune de munca. Potrivit contractului cadru pus in transparența de Casa Naționala de Asigurari…

- Intr-o prima reacție, președintele Colegiului Medicilor a declarat ca practica medicilor "este ceva care depaseste imaginația"."Intai de toate, trebuie sa spun ca toate informațiile pe care le avem la acest moment sunt cele din presa și poziția noastra este foarte clara. Este imoral și ilegal ce se…

