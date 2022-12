Reactia CJ Iasi la acuzatiile sefului iesean al PSD privind calitatea lucrarilor pe drumul Iasi-Suceava: Inspectoratul in Constructii a facut verificari si a constatat ca lucrurile sunt in regula

Stiri pe aceeasi tema

- Marius Danga a declarat marti, in replica la acuzatiile sefului PSD Iasi privind calitatea proasta a lucrarilor la drumul Iasi Suceava, ca Maricel Popa incearca sa construiasca o realitate paralela. “A mai facut lucrul acesta acum doua-trei luni. Toate aspectele semnalate de domnia sa atunci au fost…

- Lucrarile la cel mai mare proiect judetean de infrastructura rutiera sunt in mare intarziere, de o calitate indoielnica si niciun muncitor sau utilaj nu este de gasit pe santiere. Senatorul Maricel Popa a verificat, din nou, pe teren situatia lucrarilor de modernizare la drumul judetean Iasi - Suceava…

- Deunazi, la Ciortesti, madam Alinuta, primarita locului si coana preoteasa dupa sot, a facut adunare mare de sfintire a cladirei primariei, pentru ca sa mearga bine la ocarmuirea comunitatii. Fire intreprinzatoare si iute la invarteli organizatorice, Alinuta a reusit sa-l aduca la importata slujba…

- “In urma cu ceva timp anunțam, cu bucurie, inceperea lucrarilor de restaurare, dotare și punere in valoare a Muzeului Memorial Nicolae Balcescu. Din pacate, ca urmare a neindeplinirii obligațiilor contractuale de catre antreprenor, am fost nevoiți sa reziliem contractul de lucrari. Am reluat procedura…

- Primarul general al Capitalei, a anunțat ca a inștiințat Direcția Naționala Anticorupție, Inspectoratul de Stat in Construcții și prefectul pentru „nelegalitatea flagranta a PUZ Primaverii 1”.

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat concluziile vizitei la Bruxelles.Liderul PNL a spus, referitor la rocada de ministere cu PSD, ca nu se va schimba actuala structura a Guvernului. Reacția lui Nicolae Ciuca vine dupa ce partenerii de la PSD ar fi dorit sa dea Apararea catre PNL și sa preia Energia.„In…

- Liderul unui grup de motocicliști din Bistrița a intrat in legatura cu redacția Bistrițeanul.ro și cere sa se faca lumina in cazul lui George, tanarul de 17 ani mort in accident de motocicleta la Ilva Mica. In urma cu 10 zile, un tanar și-a pierdut viața dupa ce a facut accident cu doua mașini și se…

- Primaria orașului Odobești din Vrancea va fi executata silit, prin executor judecatoresc, la solicitarea unei firme de construcții care a executat mai multe lucrari din fonduri publice. Izoterm Construct SRL, o firma de construcții care a efectuat lucari in orașul Odobești, a obținut o hotarare judecatoreasca definitiva prin…