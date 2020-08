Stiri pe aceeasi tema

- Doi medici specialisti au explicat de ce apar uneori rezultate fals negative sau pozitive in urma testarii cu aparatele RT-PCR (Reverse transcription olymerase chain reaction). Chiar daca testul este considerat standardul de aur in diagnosticul COVID-19, are un minus: este extrem de sensibil. Radu Ciornei,…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Aproximativ 44.000 din cele 85.000 de persoane testate in landul german Bavaria la revenirea in țara, acum mai bine de o saptamana, inca așteptau miercuri rezultatele investigațiilor. Dintre acestea, 900 sunt depistate pozitiv la testul pentru coronavirus, au…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției Boli Infecțioase II de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a comentat subiectul testelor fals-pozitive, care a inflamat destul de mult populatia in ultima perioada. El explica ca astfel de rezultate fals-pozitive, cum s-a intamplat in cazul jucatorilor de la…

- Un medic specialist infectat cu COVID-19 in urma cu o luna a fost internat in spital si externat cu un test negativ care ar fi trebuit sa ii aduca libertatea, numai ca, la locul de munca, i s-a cerut al doilea test negativ, iar de doua saptamani se retesteaza periodic si iese pozitiv. Din aceasta […]…

- Toate persoanele care intra in Austria, din zonele de risc, chiar daca arata un test negativ Covid-19, trebuie sa mearga la o carantina obligatorie de 14 zile la domiciliu incepand de vineri, scrie Ziarul Romanesc. Totodata, intrarea in Austria din țarile afectate nu va mai fi posibila fara un test…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat, sambata, ca intrerupe testele clinice cu hidroxiclorochina impreuna cu combinatia Lopinavir-Ritonavir pentru pacientii COVID-19 spitalizati, dupa ce acestea nu au indicat pana in prezent o reducere a mortalitatii in cazul bolnavilor infectati cu noul…

- Autoritatile cipriote au impartit in doua categorii tarile din care turistii pot vizita Cipru, pe baza datelor epidemiologice disponibile la nivel international, dupa ce tara si-a redeschis aeroporturile inchise din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza agentia cipriota de presa CNA. Incepand cu 20…