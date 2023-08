Reprezentanții firmei Flagas SRL, care gestionau stația GPL din Crevedia, au reacționat dupa exploziile de sambata, in care și-au pierdut viața doua persoane și au fost ranite alte zeci de persoane. Intr-un comunicat semnat de Ionuț Doldurea (fiul primarului din Caracal) și Cosmin Stinga se precizeaza ca se cauta soluții pentru sprijinirea persoanelor afectate de explozii. „Urmare a tragediei cauzate prin incendiul din localitatea Crevedia, in reprezentarea societații FLAGAS SRL ne gasim cu prioritate preocupați in aceste zile de situația victimelor și a tuturor persoanelor care au avut și au…