- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 155. O harta care prezinta reimpartirea Europei, intr-un scenariu ideal pentru Federatia Rusa, starneste noi controverse. Conform desenului publicat chiar de fostul președinte rus Dmitri Medvedev, pe contul sau de Telegram, teritoriul Ucrainei s-ar limita doar la regiunea…

- Sancțiunile impuse Moscovei nu au produs rezultatele, spune premierul maghiar Viktor Orban intr-un discurs susținut sambata in Romania la Tușnad, iar Uniunea Europeana trebuie sa adopte o noua strategia privind razboiul din Ucraina, relateaza Reuters . „O noua strategie este necesara ca sa se concentreze…

- Razboiul care se desfasoara in vecinatate, criza economica, viziunea asupra viitorului Europei si al regiunii, precum si politicile nationale ale Ungariei se afla printre subiectele principale ale celei de-a 31-a editii a Universitatii de Vara de la Tusnad (Tusvanyos), care se va desfasura in perioada…

- In timp ce premierul Nicolae Ciuca era asteptat sa inaugureze centura de ocolire din jurul municpiului Satu Mare, o veste a socat intreaga lume. Fostul prim ministru al Japoniei, Shinzo Abe, care a facut o vizita in Romania in anul 2018, a fost impuscat. Vizita respectiva s-a facut remarcata prin faptul…

- Uniunea Europeana „nu-si poate permite” sa nu se ajunga la niciun acord cu privire la cea de-a sasea runda de sanctiuni propusa de blocul comunitar impotriva Rusiei, a declarat luni presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, relateaza CNN.

- Ambasadorii UE ar putea discuta duminica despre noul pachet revizuit de sancțiuni pentru Rusia, iar liderii blocului comunitar urmeaza sa se intalneasca luni la Bruxelles. In centrul discuțiilor se afla petrolul, scrie Bloomberg. Uniunea Europeana a propus interzicerea petrolului transportat pe mare…

