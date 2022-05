Stiri pe aceeasi tema

Cultura a avut mereu un loc special in redacția noastra și datorita profesorului și prozatorului Ionuț Cristache va aducem zi de zi o colecție de editoriale pentru toate gusturile și Post-ul Colecția de cultura a Gazetei lanseaza inca un volum: Tableta de Carte ți Film

Pompierii dambovițeni au fost sesizați printr-un apel la numarul unic de urgența 112 ca doua autovehicule s-au izbit puternic pe DN 7, la Gaești. Au intervenit rapid mai multe echipaje Post-ul Doua autovehicule s-au ciocnit la Gaești. O persoana a fost incarcerata

Marea cultura rusa este vazuta fie mai mare decat este, fie exact cat de mare este. Numai proștii o vad mai mica decat apare in realitate. Noroc ca aștia Post-ul TABLETA DE MIERCURI: Pompiliu Alexandru – Artileria grea indreptata spre cei care amenința cultura rusa

NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 ORAS PUCIOASA 14818 41 2.77 2 ORAS GAESTI 14825 37 2.5 Post-ul Situația Covid-19 pentru fiecare localitate la inceput de saptamana