- Rusia doreste sa evite un conflict cu Ucraina si cu Occidentul, a declarat joi presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, transmit Reuters si EFE, informeaza AGERPRES . „Aceasta nu este alegerea noastra, nu dorim acest lucru”, a subliniat Putin la conferinta sa de presa anuala traditionala, de sfarsit…

- Putin a facut promisiunea in timpul unei conversatii prin apel video cu liderul chinez Xi Jinping. “Intre tarile noatre s-a format un nou model de cooperare, bazat pe alte principii, cum ar fi neamestecul in afacerile interne”, a afirmat presedintele Rusiei.Rusia si China se confrunta cu o presiune…

- Rusia va suporta consecințe grave și costuri masive daca președintele Vladimir Putin va ataca Ucraina, a avertizat Grupul celor Șapte State. Reuters noteaza ca serviciile de informații americane evalueaza ca Rusia ar putea planifica o ofensiva pe mai multe fronturi asupra Ucrainei inca de anul viitor,…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat marti in convorbirea cu omologul sau american Joe Biden potentialul militar in crestere al NATO la frontierele Rusiei in legatura cu sprijinul sau acordat Ucrainei si a cerut "garantii" ca Alianta Nord-Atlantica nu se va extinde spre Est, potrivit AFP.…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-a deplasat luni pe linia frontului cu separatistii prorusi in Donbas, in estul tarii, pe fondul tensiunilor cu Rusia, acuzata de pregatirea unei invazii asupra Ucrainei, relateaza AFP. ‘Sunt onorat sa fiu alaturi de dumneavoastra astazi, va multumesc pentru…

- ​Joe Biden spune ca elaboreaza inițiative ample pentru a îngreuna invadarea Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin și ca nu va accepta "liniile roșii" ale Moscovei, declarațiile președintelui american venind într-un context de temeri ca acest conflict care mocnește la…

- Ministerul Apararii ucrainean a dezmintit luni recentele relatari ale publicatiei americane Washington Post conform carora armata rusa comaseaza din nou trupe în apropierea frontierei cu Ucraina, acest minister mentionând ca nu a observat în ultima vreme o sporire a trupelor sau a…