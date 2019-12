Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul de cont curent și Black Friday imping leul la un nou minim istoric in fața monedei unice. Explicațiile BNR Leul s-a depreciat joi cu 0,34 bani (0,07%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR)…

- O femeie in varsta de 84 ani, din localitatea Margineni, a decedat, marti seara, dupa ce s-ar fi intoxicat cu dioxidul de carbon provenit de la fermentarea mustului, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. ''Familia victimei a constatat ca aceasta lipseste de mai…

- Un cioban din județul Brașov a fost atacat de un urs luni noaptea. Barbatul se afla la o stana din Comana de Sus cand a avut loc atacul. Victima, in varsta de 56 de ani, a ajuns la spital și este internat in stare grava avand mușcaturi pe tot corpul, a transmis purtatorul de cuvant al ISU Brașov, Ciprian…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Viorica Dancila, fostul jurnalist Nelu Barbu, a fost numit consul general al Romaniei la Shanghai (China), au relatat surse din PSD pentru STIRIPESURSE.RO. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial.Nelu Barbu a fost, in ultima perioada, jurnalist…

- Purtatorul de cuvânt al UDMR, Hegedus Csilla, a declarat joi, pentru Agerpres, ca România ar trebui sa desemneze un alt candidat pentru functia de comisar european, iar Rovana Plumb ar trebui "sa faca un pas înapoi"."Noi consideram ca doamna Rovana Plumb nu ar trebui…

- Armamentul utilizat in dublul atac impotriva unor instalatii petroliere in Arabia Saudita este de provenienta iraniana, a afirmat luni purtatorul de cuvant al coalitiei sub comandament saudit care intervine in Yemen impotriva rebelilor houthi, potrivit France Presse. 'Ancheta continua si toate indiciile…