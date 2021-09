Stiri pe aceeasi tema

- Obligativitatea certificatului COVID-19 pentru personalul medical #proiect Foto: Arhiva RRA Certificatul digital european COVID-19 ar putea deveni obligatoriu pentru personalul medical din unitațile sanitare românești publice sau private, prevede un proiect de lege facut public…

- O demonstratie impotriva masurilor impotriva coronavirusului a dus la revolte in weekend la Milano, potrivit relatarilor din presa italiana de duminica, relateaza DPA. Protestatarii au iesit in strada sambata impotriva vaccinarilor si a noului ''pasaport verde'', necesar pentru a avea acces…

- Israel impune profesorilor obligativitatea prezentarii certificatului verde Covid, iar cei care nu il au sau nu doresc sa se testeze nu vor mai putea preda incepand cu data de 3 octombrie. De asemenea, cadrelor didactice nu li se va permite sa tina cursuri online si nici nu vor primi salariu, a anunțat,…

- Polițiștii timișoreni au desfașurat o acțiune cu caracter preventiv in contextul noilor modificari legislative privitoare la prevenirea infectarii cu COVID-19. Incepand de astazi, in Timisoara, certificatul verde COVID este obligatoriu pentru accesul in restaurante, cafenele, in sali de spectacole…

- Renate Weber a declarat ca „introducerea obligativitații prezentarii certificatului verde aduce o restrangere a exercițiului unor drepturi și libertați”. Avocatul Poporului a mai precizat ca ar fi trebuit sa fie introdus printr-o lege adoptata in Parlament si nu printr-o hotarare de guvern. Weber a…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat, luni, ca introducerea obligativitații prezentarii certificatului verde aduce o restrangere a unor drepturi și libertați, iar masura ar fi trebuit facuta printr-o lege adoptata in Parlament si nu printr-o hotarare de Guvern. „Introducerea obligativitatii…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca hotararea de guvern prin care se impune obligativitatea certificatului verde COVID pentru accesul la anumite activitati nu impune restrictii si nu se poate vorbi de discriminare. “Subliniez ca aceasta hotarare n-a impus restrictii. In loc…

- Guvernul a aprobat vineri, prin hotarare, obligativitatea certificatului verde COVID pentru accesul la anumite activitati in localitatile unde rata de incidenta a infectarilor cu SARS-CoV-2 este mai mare de 3 la mia de locuitori si mai mica sau egala cu 6 la mia de locuitori.