- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, l-a primit, luni, pe ambasadorului Italiei la Bucuresti, Alfredo Maria Durante Mangoni, context in care a transmis aprecierea pentru angajamentul acestei tari, in special privind participarea constanta la misiunea de politie aeriana intarita din Romania.…

- Autoritatile de la Bucuresti vor face tot ceea ce este necesar pentru a putea sa gestioneze in continuare situatia refugiatilor ucraineni, a declarat premierul Nicolae Ciuca, subliniind ca Romania a fost primul stat din Uniunea Europeana care a realizat un plan de integrare a cetatenilor sositi din…

- Parchetul militar din Paris a deschis o ancheta cu privire la cauzele morții soldatului francez la București, a anunțat marți, 8 noiembrie, procuratura din Paris, pentru Agenția France Presse, preluata de Le Figaro.„Autoritațile judiciare romane sunt responsabile de investigațiile la fața locului”,…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, nu a decis inca daca sprijina sau nu Romania privind aderarea la Schengen, adica, in acest moment, nu se opune, dar nici nu a decis in favoarea aderarii, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea, marți, 25 octombrie. Mark Rutte „nu este nici pro, nici contra”…

- Sindicatul Europol a publicat joi seara imagini cu doi politisti care imping o autospeciala de Politie, in mijlocul unei intersectii.In imagini se vad doi politisti care imping o masina de Politie, intr-o intersectie, care pare sa fie din Bucuresti. Sindicalistii din politie au insotit clipul de mesajul:…

- Primarul Ion Georgescu de la Mioveni s-a intalnit cu noul Ambasador al al Chinei in Romania, Excelența Sa, Han Chunlin. Intalnirea oficiala a vaut loc in urma cu doua zile, la Ambasada Republicii Republicii Populare Chineze din București. „Pentru inceput am trecut in revista istoria relațiilor noastre…

- Rambursarea tuturor sumelor datorate pasagerilor pentru biletele achizitionate depinde esential de reluarea operatiunilor Blue Air si de sprijinul autoritatilor pentru a redresa compania, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES. Blue Air isi exprima disponibilitatea permanenta…