In timp ce Olaf Scholz, cancelarul german care a fost recent la București, a declarat ca spera ca aderarea Romaniei la spațiul Schengen sa aiba loc, in acest an, veștile dinspre Austria nu sunt deloc incurajatoare. Cancelarul Austriei Karl Nehammer și ministrul de Interne Gerhard Karner au anunțat, sambata, sprijin suplimentar pentru protecția frontierei Schengen in Balcanii de Vest, in timp ce Romana și Bulgaria sunt pur și simplu ignorate. Cei doi au facut public faptul ca, in urmatoarele luni, vor fi puse la dispoziție unitați suplimentare de poliție – nu a fost menționat, insa, un numar concret…