- Curtea Federala din Australia a confirmat duminica decizia guvernului australian de a anula viza tenismanului Novak Djokovic, suprimand speranțele campionului de tenis nevaccinat de a caștiga Australian Open.

- Dupa decizia de vineri a guvernului Australiei de a anula viza lui Novak Djokovic, pe motiv ca numarul 1 mondial nu a fost vaccinat impotriva COVID-19 și poate reprezenta un risc pentru sanatate, au aparut și reacțiile din lumea tenisului. Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, susține ca…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu (65 de ani) a comentat știrea momentului din sportul mondial: ministrul Imigrarii din Australia a decis sa-i anuleze viza lui Novak Djokovic (34 de ani, locul 1 ATP), astfel ca prezența sarbului la Australian Open este foarte puțin probabila. Admirator declarat al lui…

- Alex Hawke, ministrul Imigrarii din Australia, a decis anularea vizei lui Novak Djokovic (34 de ani, locul 1 ATP), a anunțat, in urma cu puțin timp, gsp.ro. Echipa de avocați a sarbului pregatește contraatacul! Ministrul Imigrarii din Australia și-a folosit puterea excepționala de decizie și a dictat…

- Rafael Nadal a reacționat promt la situția în care se afla Novak Djokovic, cel care a câștigat procesul privind anularea vizei de intrare în Australia.Instanta din Melbourne a revocat, luni, anularea de catre autoritatile federale australiene a vizei de intrare în tara…

- Novak Djokovic a castigat procesul privind anularea vizei de intrare in Australia, iar liderul mondial ATP a fost deja eliberat din detentia pentru imigranti unde si-a petrecut ultimele zile. #BREAKING: Federal Circuit Court judge Anthony Kelly has ordered the immediate release of tennis world no.1…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a castigat, luni, apelul depus impotriva anularii vizei sale de Australia.Verdictul judecatorilor care ii permis tenismenului sa ramana in Australia vine cu o saptamana inaintea debutului primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open, transmite…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial in tenisul masculin, va afla abia luni daca poate juca la Australian Open sau daca trebuie sa paraseasca țara. Anunțul a venit in urma cu puțin timp, in contextul in care avocații sai au facut apel la decizia Australiei de a-i refuza intrarea. Viza lui a fost anulata,…