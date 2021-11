Stiri pe aceeasi tema

- ​"Falimentul unei companii gigant din domeniul asigurarilor (City Insurance) a creat o pseudojustificare de a elucta câștiguri financiare greu de suportat de catre cetațenii care trebuie sa încheie asigurari civile obligatorii", susțin mai mulți deputați PNL și UDMR, care au depus…

- 74% dintre romani se declara interesati de asigurarile de locuinte si de bunuri, insa doar una din cinci locuinte este protejata printr-o asigurare obligatorie PAD, arata Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) impreuna cu Institutul Roman pentru Evaluare…

- Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare-Reasigurare din Romania vine cu o serie de clarificari dupa ce in spațiul public au fost lansate din nou informații false privind piața asigurarilor RCA, de catre o asociație din zona de transporturi comerciale fara competențe in domeniul asigurarilor. Materialul…

- “De la inceputul pandemiei, in perioada martie 2020 – august 2021, companiile de asigurari au platit ca urmare a efectelor imbolnavirii cu SARS-Cov 2, inclusiv a deceselor cauzate de acest virus, indemnizatii de 9,37 milioane euro in baza politelor de viata si de sanatate. Astfel, peste 10.000 de familii…

- Dauna medie RCA in prima jumatate a acestui an a fost de 9.128 lei, in crestere cu 6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce dauna medie pentru vatamari corporale si deces a urcat cu 48%, la 67.566 lei, sustin reprezentantii Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare…

- “Anual, din fiecare 20 de masini inmatriculate in Romania, cel putin una produce accidente in trafic soldate cu pagube materiale sau vatamari corporale si decese. Aceasta frecventa poate varia semnificativ, ajungand si la valori de peste 22% in zona transportului de marfuri”, arata UNSAR, citand un…

- ”Am adoptat o OUG pentru modificarea legii in ceea ce priveste Fondul de Garantare al Asiguratilor, ca urmare a insolventei companiei City Insurance. Ca sa ne asiguram ca toti cei care au fost pagubiti sa nu sufere”, a declarat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, premierul Florin Citu. Acesta a anuntat…

- “Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari (UNSICAR) a luat nota de decizia Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind masura retragerii autorizatiei de functionare pentru City Insurance, in urma respingerii planului de redresare intocmit de catre…