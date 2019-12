Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aflarea rezultatelor exit poll, liberalii au facut o plimbare prin piețele centrale ale Timișoarei, pentru a-și manifesta bucuria caștigarii alegerilor. Un grup de liberali, in frunte cu Nicolae Robu, liderul PNL in Timiș, a mers prin Piața Unirii și Piața Victoriei, trecand prin Piața Libertații,…

- Dupa anuntarea exit poll-urilor la ora 21, mai multi liberali au iesit in centrul Timisoarei pentru a sarbatori victoria lui Klaus Iohannis in cursa pentru Cotroceni, informeaza news.ro. Liberalii au iesit in Piata Unirii, apoi au strabatut Piata Libertatii si in final Piata Victoriei, ajungand…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a declarat ca a votat pentru "continuitate in reprezentarea Romaniei cu cinste si credibilitate", potrivit AGERPRES "Am votat pentru continuitate in reprezentarea Romaniei cu cinste, cu demnitate, cu credibilitate, cu intelepciune si cu loialitate.Astept…

- Ioan Nasleu, prietenul de chefuri al liderilor interlopi ridicați, astazi, de DIICOT pentru trafic de cocaina, a lansat, in aceasta seara, un atac disperat la adresa editorului șef al PRESSALERT.ro, jurnalistul Dragoș Boța. Asta dupa ce ziaristul a reamintit in cadrul articolului despre legaturile liberalului…

- Trotuarele din centrul Timișoarei au fost lasate de izbeliște. Asta deși, in ultima perioada, au loc numeroase lucrari de modernizare a strazilor din aceasta zona. Nicolae Robu susține ca exista și o explicație pentru faptul ca nu s-a intervenit la trotuare. Astfel, edilul-șef a anunțat ca, in perioada…

- Nicolae Robu l-a atacat din nou, astazi, pe jurnalistul PRESSALERT.ro Dragoș Boța, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara. Edilul-șef s-a aratat revoltat de faptul ca jurnalistul ar fi adus prejudicii foarte mari orașului, dupa ce in timpul unei emisiuni difuzata la postul B1, realizata…

- Nicolae Robu a facut, din nou, show la televizor pentru a-l apara pe Ioan Nasleu și relația acestuia cu interlopii. In emisiunea Aktualitatea Romaneasca de la B1, realizata de Sorina Matei, primarul Timișoarei a susținut ca nu exista clanuri interlope in Timișoara și l-a atacat din nou pe jurnalistul…

- Nicolae Robu a facut, din nou, show la televizor pentru a-l apara pe Ioan Nasleu și relația acestuia cu interlopii. In emisiunea Aktualitatea Romaneasca de la B1, realizata de Sorina Matei, primarul Timișoarei a susținut ca nu exista clanuri interlope in Timișoara și l-a atacat din nou pe jurnalistul…