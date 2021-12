Stiri pe aceeasi tema

- Un presupus membru al comandoului implicat in asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in 2018, la Istanbul, a fost retinut marti pe Aeroportul Roissy Charles-de-Gaulle, la Paris, si plasat in detentie, au declarat surse judiciara si surse aeroportuare pentru AFP.

- Mai multe țari europene lucreaza la deschiderea unei misiuni diplomatice comune în Afganistan, care ar permite ambasadorilor lor sa se întoarca în aceasta țara, a declarat sâmbata președintele francez Emmanuel Macron, citat de Reuters. Țarile occidentale au avut și au…

- O alegere controversata. Generalul Ahmed Nasser Al-Raisi, din Emiratele Arabe Unite, a fost ales, in cadrul unei reuniuni la Istanbul, Turcia, președinte al Interpol. Venirea lui Ahmed Nasser Al-Raisi este foarte controversata pentru ca este vizat de mai multe plangeri pentru „tortura” in Franța și…

- Turcii au ieșit in strada impotriva lui Erdogan la Istanbul și Ankara, dupa ce lira s-a prabușit. „Erdogan, averea ta e furata de la noi”, au scandat manifestanții marți seara, nemulțumiți fiind de scaderea nivelului de trai. Mulțimea a scandat, de asemenea: „Va veni timpul ca Partidul Justiției și…

- Noul acord in domeniul apararii incheiat intre Grecia si Franta va permite celor doua tari sa-si vina reciproc in ajutor in cazul unei amenintari externe, a declarat joi premierul grec Kyriakos Mitsotakis inaintea ratificarii acordului in parlament, pe fondul cresterii tensiunilor intre tara sa si…

- Hatice Cengiz, vaduva lui Jamal Khashoggi, jurnalistul saudit asasinat in 2018 in consulatul tarii lui de la Istanbul, a pus sub semnul intrebarii angajamentul luat de presedintele american Joe Biden de a trage la raspundere regatul Arabiei Saudite, la trei ani de la crima care a cutremurat lumea.…