- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a denuntat vehement, vineri, decizia presedintelui Donald Trump de retragere a SUA din Acordul nuclear iranian, exprimand "preocupare" ca, daca "oricine face ce vrea", aceasta este o "veste proasta pentru intreaga lume".

- Incepand cu aseara, ora 21, Donald Trump a mai decis iesirea SUA din alt mare acord international dupa Acordul climatic de la Paris si Tratatul transpacific, anuland semnatura americana pe „Acordul nuclear“ cu Iranul semnat in 2015.

- Franța, Marea Britanie și Germania regreta decizia lui Trump de a retrage SUA din Acordul nuclear cu Iranul. Mai mult, Federica Mogherini, șefa diplomației europene, a declarat ca Uniunea Europeana va conserva acordul cu Iranului, in ciuda deciziei președintelui american. Donald Trump a anunțat, marți…

- Cancelarul Germaniei a sosit la Washington. Angela Merkel va avea discuții la Casa Alba cu președintele Donald Trump. Programul prevazut pentru intalnire are o durata de circa 3 ore și se va incheia cu o conferința de presa comuna.

- Presedintele iranian Hassan Rohani i-a trimis marti un nou avertisment omologului sau american Donald Trump in legatura cu ''consecintele grave'' pe care le-ar antrena o retragere a SUA din acordul nuclear semnat intre Teheran si marile puteri in 2015, relateaza Reuters. ''Le…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Consiliul de Securitate tocmai…

