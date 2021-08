Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal in toata regula a izbucnit, duminica seara, la o petrecere care a avut loc intr-o locuința din comuna Salciile. Potrivit IPJ Prahova, in jurul orei 21.20, polițiștii Secției rurale Ciorani au fost sesizați, prin 112, ca un barbat a devenit agresiv la adresa participanților la cheful din casa.…

- E oficial! Andra Voloș nu face ravagii doar in Romania, ci și pe plan internațional, dar la asta nu s-ar fi așteptat nimeni! Se pare ca și Tyga a ramas profund impresionat de frumusețea ei, așa ca a decis sa-și ”incerce norocul” și i-a trimis un mesaj. Iata ce i-a scris fostul iubit al lui Kylie Jenner…

- SCANDAL la Panade: Doi barbați, reținuți de polițiști, dupa ce ar fi lovit cu o bata un barbat de 55 de ani SCANDAL la Panade: Doi barbați, reținuți de polițiști, dupa ce ar fi lovit cu o bata un barbat de 55 de ani Doi barbați, in varsta de 30, respectiv 53 de ani, din Blaj, au fost reținuți de catre…

- Dispeceratul Național Salvamont ii acuza pe jandarmii montani ca și-au asumat meritul recuperarii unui grup de turiști amenințați de o ursoaica, dar ca de fapt oamenii au fost scoși din zona de un echipaj Salvamont Bucegi, in timp de jandarmii au facut „taximetrie”. „Inca o minciuna a bravilor jandarmi…

- ACCIDENT rutier cu SCANDAL la Zlatna: Un tanar, reținut de polițiști pentru ca a condus fara permis și a devenit agresiv dupa ce a lovit alta mașina ACCIDENT rutier cu SCANDAL la Zlatna: Un tanar, reținut de polițiști pentru ca a condus fara permis și a devenit agresiv dupa ce a lovit alta mașina Un…

- Andra Voloș l-a dat de tot uitarii pe Bogdan Mocanu? Nu știm daca artista a decis ca este sau nu timpul pentru o noua cucerire de zile mari, dar cert este ca fotografiile cu ea și cu un barbat misterios fac furori in mediul online. Iata cine este barbatul care se afișeaza cu ea pe Internet și in ce…

- Inspectoratul Scolar Vrancea a facut reclamatie iar Politia Focsani a demarat cercetari. S-a mentionat ca in ziua in care s-a sustinut proba la Limba romana in cadrul Evaluarii Nationale, subiectele au fost publiate pe o retea de socializare inainte de finalizarea examenului.

- In urma acestei reclamatii, Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea a demarat cercetari. S-a mentionat ca in ziua in care s-a sustinut proba la Limba romana in cadrul Evaluarii Nationale, subiectele au fost publiate pe o retea de socializare inainte de finalizarea examenului.