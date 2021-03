Mai multi indivizi au incercat sa patrunda in locuinta Andreei Marin, insa spargerea nu a fost dusa pana la capat, pentru ca s-a declansat alarma, iar hotii au fugit. Vedeta a precizat ca politia deschis dosar penal infracțiunea de tentativa de furt calificat, transmite Antena 3 . Andreea Marin precizeaza ca dupa spargerea locuintei din urma cu cativa ani a schimbat sistemul de securitate al casei. „Este adevarat, a existat aseara o tentativa de spargere a locuinței, insa fara succes, intrucat dupa ce am avut o alta experiența de acest gen, furt din cladire, acum cațiva ani, am schimbat sistemul…