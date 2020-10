Reacția Andreei Esca la aflarea veștii că Smiley și Gina Pistol vor deveni părinți Smiley și Gina Pistol au anunțat ca urmeaza sa devina parinți și, așa cum era de așteptat, majoritatea vedetelor din Romania le-au transmis mesaje cu felicitari și urari de bine. Cu toate ca nu se știe cat de avansata este sarcina Ginei, prezentatoarea TV a marturisit ca a trecut de primul trimestru și ca medicii nu ii dadeau șanse sa ramana insarcinata in mod natural, tocmai de aceea i-a fost teama sa anunțe chiar de la inceput oamenii apropiați. In momentul in care au facut insa anunțul sarcinii, Gina și Smiley s-au intervievat unul pe celalalt, raspunzand la multe din curiozitațile fanilor.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

