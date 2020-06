Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel a facut primele declarații, in emisiunea lui Mihai Gadea, dupa ce a fost infectat cu COVID-19 pe platoul de filmare de la „Te cunosc de undeva”. Cantarețul Andrei Ștefanescu a confirmat ca și el a fost infectat cu virusul. Monica Anghel și Andreea Balan au fost ca ele sunt negative, dar…

- Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" de la Antena 1 este o fire exuberanta, care nu are cum sa treaca neobservata in viața de zi cu zi. Mirela Vaida nu face niciun efort sa iasa in evidența, ci se comporta firesc. Vedeta susține ca "vinovat" pentru acest talent este chiar tatal ei.Mirela Vaida este…