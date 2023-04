Stiri pe aceeasi tema

- Proliferarea smartphone-urilor, a internetului de mare viteza și a aplicațiilor de social media determina o creștere a depresiei și a anxietații in randul adolescenților. Exista o mulțime de procese intentate in mod colectiv, mai ales in SUA, impotriva marilor platforme de socializare – Facebook, Instagram,…

- Statul american Utah a adoptat joi o legislatie care solicita retelelor de socializare, precum TikTok si Instagram, sa obtina acordul parintilor inainte de a asigura accesul minorilor pe platformele lor, informeaza AFP, citata de Agerpres. Textul de lege, care va intra in vigoare in martie 2024, a fost…

- Statul american Utah a adoptat joi o legislatie care solicita retelelor de socializare, precum TikTok si Instagram, sa obtina acordul parintilor inainte de a asigura accesul minorilor pe platformele lor, informeaza AFP.

- Jumatate dintre romani petrec peste 3 ore pe zi pe rețelele de socializare. In topul preferințelor conduce Facebook, urmat de Instagram și TikTok. Romanii vor reclame care ii amuza sau ii ajuta sa se deconecteze, informeaza Mediafax.Rețelele de socializare raman și in anul 2023 o resursa importanta…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca interzice instalarea aplicatiei chineze de social media TikTok pe toate dispozitivele electronice de serviciu ale personalului sau, pentru a proteja datele institutiei, o decizie denuntata de reteaua de socializare, relateaza agentiile internationale de presa, conform…

- Compania a permis anterior doar publicitatea pentru produsele topice CBD derivate din canepa, in timp ce alte platforme de social media, inclusiv Facebook, Instagram si TikTok, urmeaza ”o politica de publicitate fara canabis”, deoarece canabisul ramane ilegal la nivel federal. Cu toate acestea, mai…

- Mira este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țara. Deși are doar 27 de ani, aceasta a reușit sa caștige simpatia publicului atat datorita personalitații sale, cat și grație talentului cu care a fost inzestrata. Recent, artista s-a filmat dansand pe manele și a adunat un numar impresionant…

- Facebook e istorie pentru generatia Z. O demonstreaza ultimele studii care arata ca reteaua de socializare e detronata de Instagram, Youtube si TikTok. Cea mai mare provocare pentru tineri este ca o postare sa adune mii sau poate milioane de like-uri și vizualizari, iar pentru asta cauta orele si zilele…