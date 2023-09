CUTIT CELTIC DESCOPERIT IN SALAJ

Cautatorul de comori Cosmin Iepure a facut o alta descoperire cu detectorul de metale si anume un cutit celtic. El a mai gasit in acest an o spada de bronz, secure, varfuri de sageata si chiar si proiectile din razboi. Cutitul celtic a fost descoperit in padurea din imediata apropiere de localitatea Stana, impreuna cu unele piese mai… [citeste mai departe]