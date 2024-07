Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea și Antonia formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din Romania, iar artistul este topit dupa iubita lui. Așadar, a declarat ca nu o va inșela niciodata și nu pentru ca ar afla, caci nu se teme de nimic! Iata motivul pentru care este convins ca nu va fi niciodata infidel și ce sfaturi…

- O aparitie pe cat de neasteptata, pe atat de neplacuta in timpul concertului trupei britanice de rock Coldplay la primul concert sustinut in Romania in cadrul turneului „Music of the spheres”.

- Antonia este una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Iubita lui Alex Velea a postat pe rețelele de socializare imagini cu ea in costum de baie și a facut furori. Iata cum s-a pozat și cum arata artista. Cum s-a pozat Antonia O perioada, Antonia a refuzat sa mai posteze imagini cu ea in […] The…

- Arata ca un bad boy, dar e cel mai bun și implicat tatic! Alex Velea adora sa petreaca timp in compania celor doi baieți pe care ii are cu Antonia și nu o spunem noi, ci imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, vorbesc de la sine. E clar ca artistul…

- Antonia este una dintre cele mai frumoase femei din Romania. De fiecare data, la orice apariție, artista reușește sa impresioneze. Fiica ei, Maya, ii calca pe urme. Adolescenta seamana leit cu celebra sa mama, iar ultimele fotografii facite publice chiar de ea sunt dovada clara ca cele doua seamana…

- Antonia și Alex Velea formeaza un cupu din 2012 și au impreuna doi baieti, pe Dominic, care s-a nascut in 2014 și Akim, nascut in 2016. Fetița artistei din primul mariaj, Maya, are deja 14 ani. Invitat in podcastul „DA BRAVO! by Mihai Bobonete”, Alex Velea a spus cum iși cresc el și Antonia baieții,…