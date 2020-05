Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” are loc ceremonia de intampinare a celor 42 de medici și asistenți medicali, care au ajuns astazi la Chișinau pentru a efectua misiunea de sprijin a cadrelor medicale din Republica Moldova in contextul pandemiei de Covid-19.

- Premierul Ludovic Orban va participa, peste o ora, la Iasi, la imbarcarea echipei de medici si asistenti romani care va pleca in misiune in Republica Moldova pentru a sprijini personalul sanitar din aceasta tara in gestionarea epidemiei de coronavirus. Vor fi prezenti, de asemenea, ministrul Apararii,…

- La zece ani de la semnarea parteneriatului strategic intre Romania si Republica Moldova pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, Ministerul de Externe de la Bucuresti a adresat luni, 27 aprilie, mai multe critici autoritatilor de la Chisinau.

- Romania ajuta R. Moldova in lupta impotriva coronavirusului Foto: Arhiva. România a decis sa ajute Republica Moldova în lupta împotriva coronavirusului. Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti anunta ca autoritatile române vor raspunde pozitiv la cererea…

- Planul urbanistic general al Chișinaului urmeaza sa fie actualizat, cu ajutorul financiar al Asociației-Centrul de cercetare pentru dezvoltare durabila din București. Anunțul a fost facut de Ion Ceban, primarul pro-rus de la Chișinau, care a precizat ca este vorba de o donație de aproximativ 500…

- Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Husi au depistat trei cetateni din Irak care au traversat raul Prut cu ajutorul unei barci pneumatice, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei, informeaza Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Iași, intr-un comunicat.…