Reacția Ambasadei SUA la incidentul aviatic cu elicopterul american aterizat forțat în Piața Aviatorilor Ambasada SUA la Bucuresti a transmis ca lucreaza alaturi de colegii romani pentru a remedia situatia creata de un elicopter al fortelor americane, joi, in Bucuresti. "Ambasada SUA este constienta de incident si urmarim indeaproape evolutiile. Intelegem ca nu au existat raniti. Lucram alaturi de partenerii nostri romani pentru a rezolva situatia si vom furniza […]

