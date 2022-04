Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe transmite, printr-un comunicat de presa, ca respinge luarea de poziție de astazi a Ambasadei Federației Ruse la București in urma incidentului regretabil care a avut loc in aceasta dimineața. Astfel, MAE considera ca pripita și complet nepotrivita și inoportuna calificarea…

- Ministerul Afacerilor Externe respinge luarea de poziție de miercuri a Ambasadei Rusiei la București in urma incidentului care a avut loc dimineața și considera pripita, complet nepotrivita și inoportuna calificarea in orice fel a incidentului. „Astfel, MAE considera ca pripita și complet nepotrivita…

- Presedintele Comitetului de Ancheta rus, Aleksandr Bastrakin, a dat ordin miercuri directiei principale de investigatii din cadrul acestei structuri de pe langa Parchetul rus sa ancheteze circumstantele incidentului de la Ambasada Federatiei Ruse din Romania unde un șofer a intrat in gardul instituției,…

- Ambasada Rusiei in Romania a reactionat, miercuri, dupa ce un barbat a intrat cu masina in gardul institutiei si apoi si-a dat foc. Institutia transmite condoleante familiei lui Bogdan Draghici si spune ca victima a comis acest act "sub influenta unei explozii de isterie anti-rusa in legatura cu o provocare…

- Ambasada Rusiei in Romania a transmis miercuri „profundele condoleanțe rudelor și prietenilor barbatului care și-a dat foc in mașina dupa incercarea eșuata de a lovi porțile Ambasadei Rusiei in Romania”, cu mențiunea ca, potrivit presei din Romania, șoferul cu o zi inainte a fost condamnat pentru abuzarea…

- Ambasada Rusiei din Romania denunța o prima provocare la razboi in Ucraina, la Lugansk. Oficialii ruși susțin ca asta reprezinta o „inscenare de proasta calitate”. „Așa cum am spus! A avut loc prima provocare „sub steag fals” in Stanița Luganska. Orice expert militar va spune ca un proiectil capabil…

- „Așa cum am spus! A avut loc prima provocare „sub steag fals” in Stanița Luganska. Orice expert militar va spune ca un proiectil capabil sa faca o astfel de gaura in perete ar fi distrus complet interiorul incaperii. Iar aceasta seamana cu o inscenare de proasta calitate in spiritul „Caștilor Albe”:…